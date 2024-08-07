السعودية "ريم البيشي" تنضمّ إلى حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات

انضمّت الحَكَمة السعودية الدولية ريم البيشي إلى حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات، وذلك بعد اجتيازها اختبارات الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال دورة حكام كرة قدم الصالات التي أقيمت في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويأتي انضمام الحَكمة السعودية لحكام النخبة الآسيوية امتدادًا لأدائها المتميز في الفترة الأخيرة بالبطولات الدولية لكرة قدم الصالات، حيث شاركت ريم البيشي في بطولة دوري أبطال كرة الصالات OFC في كاليدونيا الجديدة، كما شاركت تحكيميًا في مباراة فاصلة بإحدى بطولات الاتحاد الفرنسي للعبة، قبل أن تجتاز دورات تقييم حكام النخبة الآسيوية.
ومن المقرر أن تشارك الحَكمة الدولية السعودية في كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات والمقررة في الفلبين العام المقبل.
من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الحَكمة الدولية ريم البيشي بمناسبة اجتيازها دورة حكام كرة قدم الصالات الآسيوية.
وأكد "المسحل" أن هذا الإنجاز الجديد للتحكيم السعودي هو حصاد جديد للدعم والجهد المتواصلين من أجل الارتقاء بمستوى الحكام السعوديين، والذين وضعوا أسماءهم ضمن نخبة حكام القارة، وحققوا وجودًا بارزًا في عدد من الفعاليات الإقليمية والقارية والدولية خلال الفترة الماضية.