السعودية "ريم البيشي" تنضمّ إلى حكام النخبة الآسيوية لكرة قدم الصالات

ويأتي انضمام الحَكمة السعودية لحكام النخبة الآسيوية امتدادًا لأدائها المتميز في الفترة الأخيرة بالبطولات الدولية لكرة قدم الصالات، حيث شاركت ريم البيشي في بطولة دوري أبطال كرة الصالات OFC في كاليدونيا الجديدة، كما شاركت تحكيميًا في مباراة فاصلة بإحدى بطولات الاتحاد الفرنسي للعبة، قبل أن تجتاز دورات تقييم حكام النخبة الآسيوية.