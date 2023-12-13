صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط قمة الاتحاد والأهلي .. ضمن الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة الفنزويلي "خيسوس فالينزويلا"، لضبط مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأهلي المصري، ضمن الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الجمعة.