صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط قمة الاتحاد والأهلي .. ضمن الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأربعاء، عن تعيين طاقم تحكيم بقيادة الفنزويلي "خيسوس فالينزويلا"، لضبط مباراة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، أمام نظيره الأهلي المصري، ضمن الدور الثاني لمنافسات كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الجمعة.
وكتب حساب «فيفا» الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «اليوم الأربعاء نشير إلى أن اللقاء سيديره الحكم الفنزويلي خيسوس فالينزويلا، ويعاونه مواطناه خورخي أوريجو وتوليو مورينو، ومعهما الحكم الرابع كامبل كيرك كاوانا من نيوزيلندا».
وتأهل الاتحاد بعد فوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في الدور التمهيدي سجلها رومارينو ونجولو كانتي وكريم بنزيما.
ويتأهل الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي، إلى نصف نهائي المسابقة العالمية، حيث يلاقي فلومينينسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.