الأولمبية والبارالمبية السعودية تنضم رسميًا لإطار الأمم المتحدة "الرياضة من أجل المناخ"

نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وقّع نائبه عضو لجنة الشؤون العامة والتنمية المستدامة في اللجنة الأولمبية الدولية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد اتفاقية انضمام اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لإطار الأمم المتحدة (الرياضة من أجل المناخ).
جاء ذلك خلال مشاركة "ابن جلوي" اليوم السبت في منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة شرم الشيخ المصرية والتي سبقها قمة مبادرة الشرق الأوسط ومؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي يعنى بمكافحة تغير المناخ على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأعلن "ابن جلوي" خلال المنتدى، عن إطلاق مبادرة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية (رياضتنا خضراء)؛ المعنية بتعزيز العمل المناخي في الرياضة ودعم القطاع الرياضي السعودي في تحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وأشار "ابن جلوي" إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بدعم وتوجيه وقيادة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، وذلك للرفع من إسهام الحركة الرياضية السعودية في قضايا مكافحة التغير المناخي بمتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وقال: "تعد الأزمات المناخية، نداءً للعمل لنا جميعًا؛ لمكافحة التغير المناخي في المملكة على جميع المستويات، حيث ستعمل اللجنة الأولمبية والبارالمبية على توسيع نطاق العمل المناخي؛ للمساهمة من خلال الرياضة في إيجاد حلول للأزمات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".
وأضاف : "أن إحدى مسؤولياتنا؛ هي نشر الوعي في المجتمع الرياضي في المسائل والقضايا المتعلقة بالأزمات والحلول المناخية، وضم جهود جميع الجهات والمنظمات الرياضية السعودية؛ للقيام بدور فعّال يُسهم في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030".