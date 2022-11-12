الأولمبية والبارالمبية السعودية تنضم رسميًا لإطار الأمم المتحدة "الرياضة من أجل المناخ"

وقال: "تعد الأزمات المناخية، نداءً للعمل لنا جميعًا؛ لمكافحة التغير المناخي في المملكة على جميع المستويات، حيث ستعمل اللجنة الأولمبية والبارالمبية على توسيع نطاق العمل المناخي؛ للمساهمة من خلال الرياضة في إيجاد حلول للأزمات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".