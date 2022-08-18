"الفيصل" يبارك لبطل الأخضر الأولمبي "حامدي".. بعد حصوله على ذهبية دورة ألعاب التضامن الإسلامي

قدم وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، التهنئة للبطل الأولمبي طارق حامدي، بعد تحقيق الأخير الميدالية الذهبية في منافسات الكاراتيه "وزن + 84 كجم" بعد فوزه على الأذربيجاني إسماعيلوف قوربان في المباراة الختامية لوزن + 84 كجم، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقام منافساتها حاليًّا في مدينة قونية التركية.