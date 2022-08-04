صربيا تجهز حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023

دشن حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الخميس معسكرٍهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية والذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.
وكانت البعثة وصلت إلى صربيا أمس الأربعاء والتي تضم 30 حكم ساحة بينهم 9 حكام شباب، ومشاركة 36 حكمًا مساعدًا بينهم 8 حكام مساعدين شباب.
وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة إلى محاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد.
في المقابل شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة إلى تمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.