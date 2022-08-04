رياضة

صربيا تجهز حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023

صربيا تجهز حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022-2023
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سبق

دشن حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الخميس معسكرٍهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية والذي يستمر حتى 15 أغسطس الجاري استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023.

وكانت البعثة وصلت إلى صربيا أمس الأربعاء والتي تضم 30 حكم ساحة بينهم 9 حكام شباب، ومشاركة 36 حكمًا مساعدًا بينهم 8 حكام مساعدين شباب.

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة إلى محاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد.

في المقابل شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة إلى تمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

الدوري السعودي للمحترفين
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
دوري المحترفين

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