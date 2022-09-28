برباعية.. أخضر السيدات يخسر وديّته الثانية مع منتخب بوتان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيّدات أمام نظيره منتخب بوتان "4-2"، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي الذي يُقام في مدينة أبها ويستمر حتى التاسع والعشرين من شھر سبتمبر الجاري.
بادر منتخب بوتان لافتتاح التسجيل أولًا اللاعبة شيرينج يانفدين في الدقيقة 22، وما هي إلا 7 دقائق حتى عادت ذات اللاعبة لتسجل الهدف الثاني لمنتخب بلادها، وبه انتهى الشوط الأول.
مطلع الشوط الثاني قلص الأخضر النتيجة عبر اللاعبة مريم التميمي "53"، وفي الدقيقة 59 عزّز منتخب بوتان تقدمه بالهدف الثالث عن طريق اللاعبة ديكي لهارومي من علامة الجزاء، واختتمت ذات اللاعبة أهداف منتخب بوتان بتسجيلها الهدف الرابع بالدقيقة 68، وبعد 4 دقائق تمكنت البندري مبارك من تقليص النتيجة للأخضر السعودي.
وكان الفريقان قد تعادلا "3-3" يوم السبت الماضي في المباراة الأولى التي جمعت بينهما.
يشار إلى أن هاتين المباراتين ستجعلان الأخضر على مشارف الدخول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكلٍ رسمي.
وكان المنتخب السعودي للسيدات قد أنهى في السابع من الشهر الجاري المرحلة الأولى من فترة الاستعدادات في مدينة سالفدن النمساوية، التي امتدّت خمسة عشَر يومًا، تخللها لعب مواجھتين وديتين أمام بينزغاو النمساوي، وانتھت بفوز الأخضر بستة أهداف مقابل هدفٍ واحد، وأخرى أمام تراونشتين الألماني وانتهت بالتعادل بلا أھداف.