برباعية.. أخضر السيدات يخسر وديّته الثانية مع منتخب بوتان

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيّدات أمام نظيره منتخب بوتان "4-2"، في المباراة الودية الثانية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، والتي تأتي ضمن المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي الذي يُقام في مدينة أبها ويستمر حتى التاسع والعشرين من شھر سبتمبر الجاري.