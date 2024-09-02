اللجنة المنظمة تقيم مؤتمرًا صحفيًا قبل انطلاق الجولة الخامسة.. أساطير العالم يدشنون مشاركتهم في الحدث العالمي في الرياض

يستهل أفضل 16 لاعبًا في العالم مشوارهم في بطولة الماسترز السعودية التي تُقام منافساتها في العاصمة «الرياض»، اليوم الثلاثاء، بعد تأهلهم بشكل تلقائي إلى دور الـ32، إذ تضم القائمة كلاً من: الأسكتلندي جون هيغينز، والإنجليزي مارك سيلبي، والويلزي مارك ويليامز، والبلجيكي لوكا بريسيل، والإنجليزي شون ميرفي، بالإضافة إلى مواطنه جود ترامب؛ المصنف الأول عالميًا وبطل العالم 2019، والأيرلندي الشمالي مارك ألين؛ المصنف الثاني عالميًا وبطل العالم 2024، والإنجليزي كيرين ويلسون.