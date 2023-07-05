"الفيصل" يترأس اجتماع الجمعيـة العمومية لاتحــاد اللجــان الأولمبية العربية

ترأس الأميـر عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الحادي والعشرين للجمعية العمومية العادية لاتحـاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واجتماع المكتب التنفيذي الـ 39 للاتحـاد، وذلك في العاصمة الجزائرية "الجزائر"، على هامش حضور "الفيصل" افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشـرة.
وتناول اجتماع المكتب التنفيذي، الذي شهد حضـور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مستشار رئيس اتحاد اللجان، ووزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حمـاد، إلى جانب أعضاء المكتب، العديد من البنود المدرجة في جدول الأعمال، فيما أبدت المملكة العربية السعودية رغبتها في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشـرة، المقرر إقامتها في عام 2027م، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقـد في قاعة المؤتمرات بفندق الشيـراتون في العاصمة "الجزائر".
حقق العداء شاكر عبد الجليل المركز الرابع في منافسات ألعاب القوى 110 م حواجز بزمن 14.34 ث، التي أُقيمت اليوم الأربعاء، على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية، فيما حل زميله عطية الشمراني في المركز السادس ضمن المنافسة ذاتها بزمن 18.81 ث.
حصل أحمد الهاشم لاعب المنتخب السعودي للسباحة، على المركز الخامس في منافسات 400 م حرة، بزمن 4.19.87 د، والتي أُقيمت منافساتها في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، فيما حل زميله علي العيسى في المركز السادس لسباق 100 م ظهر، بزمن 1.00.55 د.
يخوض محمد المهر لاعب المنتخب السعودي للسباحة غدًا الخميس، منافسات تصفيات 200 م (متنوع) التي تُقام في المركب المائي الأولمبي بمدينة وهران الجزائرية، فيما ينافس أحمد الهاشم في نهائي 200 م حرة، ويوسف أبو عريش في نهائي 100 م فراشة.
في منافسات ألعاب القوى يشارك محمد الأمرد وعزام أبو بكر، في نصف نهائي ٤٠٠م حواجز، كما تشارك يارا أبو الجدايل، في نصف نهائي ٢٠٠ م سيدات، وفي نصف نهائي ٢٠٠م رجال، يشارك الثنائي شاكر عبد الجليل وعبد العزيز الجدعاني، فيما يخوض علي عبد الغني، نهائي رمي الرمح، وفي منافسات ألعاب القوى البارالمبية يخوض حيدر سلامي لاعب المنتخب السعودي، منافسات دفع الجلةF57
تشارك فاطمة موسى وهيا المدرع، لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة، في منافسات اللعبة التي ستنطلق غدًا الخميس، في الصالة البيضاوية بالعاصمة الجزائرية الجزائر، فيما يخوض 4 لاعبين منافسات الرجال وهم نواف الغامدي ومعاذ الغامدي ويزن صائغ وعبدالله الدوسري.
يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة للكراسي المتحركة البارالمبية، غدًا أولى مواجهاته في الدورة بلقاء المنتخب الليبي الساعة 6.30 مساءً (توقيت السعودية) وسيواجه اليوم الذي يليه المنتخب الجزائري.
يستهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في الدورة غدًا الخميس، بمواجهة منتخب العراق الساعة 7.00 مساءً (توقيت السعودية) وكان الأخضر السعودي قد أنهى تدريبه الأخير اليوم في صالة قصر الرياضة حمو بوتليليس.