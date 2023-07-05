"الفيصل" يترأس اجتماع الجمعيـة العمومية لاتحــاد اللجــان الأولمبية العربية

وتناول اجتماع المكتب التنفيذي، الذي شهد حضـور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مستشار رئيس اتحاد اللجان، ووزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حمـاد، إلى جانب أعضاء المكتب، العديد من البنود المدرجة في جدول الأعمال، فيما أبدت المملكة العربية السعودية رغبتها في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية السادسة عشـرة، المقرر إقامتها في عام 2027م، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقـد في قاعة المؤتمرات بفندق الشيـراتون في العاصمة "الجزائر".