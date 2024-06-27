بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي.. 200 لاعب ولاعبة يفتتحون البطولة الآسيوية للسنوكر في الرياض

احتضن مركز تدريب الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في الرياض مساء اليوم الخميس حفل افتتاح البطولة الآسيوية للسنوكر «الرياض 2024» والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل ويشارك في منافساتها أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة آسيوية هي: "السعودية، منغوليا، هونج كونج، الهند، ميانمار، باكستان، سريلانكا، كوريا الجنوبية، سنغافورة، إيران، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، الإمارات".