السباق الرئيس لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1 ينطلق غداً

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بعودة قمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن استضافة الحدث للمرة الثالثة يشكّل تتويجاً للنجاحات الكبيرة التي حققها القطاع الرياضي في المملكة، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت وجهة رائدة في استضافة أكبر الأحداثِ والبطولاتِ العالمية، في ظل الدعم السخي الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وثقة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بما يواكب خطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030.