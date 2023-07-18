ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال.. بطولة الرياض ماسترز في Dota2 تعود بجوائز تبلغ 15 مليون دولار

للعام الثاني على التوالي، تُقام بطولة الرياض ماسترز في Dota2 ضمن منافسات النخبة الخاصة بموسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، وبمجموع جوائز ضخم يبلغ 15 مليون دولار، هو الأكبر في روزنامة عام 2023 في بطولات اللعبة الاستراتيجية الشهيرة.
وستحتضن Esport Arena في بوليفارد رياض سيتي مجريات البطولة التي يشارك فيها نخبة الفرق العالمية وأشهر محترفي Dota2، حيث تستمر المنافسات لمدة 12 يومًا ابتداءً من 19 يوليو حتى 30 يوليو. وسيحصل الفريق الذي يحقق لقب البطولة على الكأس وجائزة المركز الأول البالغة 5 ملايين دولار، وسيحصل الفريق الوصيف على مبلغ 2,5 مليون دولار، فيما سيحصل الفريق الذي سيحل في المركز الثالث على 1,7 مليون دولار، وسيكون مبلغ 1,2 مليون دولار من نصيب صاحب المركز الرابع.
وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "سعداء باستضافة النسخة الثانية من بطولة الرياض ماسترز في لعبة Dota2، حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، ووضعت موسم الجيمرز في واجهة المشهد الدولي للقطاع. ووجود نخبة الفرق وأفضل اللاعبين في اللعبة الشهيرة يعكس حجم الحدث وأهميته والمكانة التي وصل إليها، وهو أمر نفخر به، ونتطلع إلى انطلاق البطولة ومشاهدة مستويات عالية خلال منافساتها، ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع في المملكة".
وستلعب البطولة بنظام حماسي ومشوق يضمن حصول الجماهير على المتعة ومشاهدة مواجهات قوية طوال فترة المنافسات. حيث تنقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل مجموعة 6 فرق، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر لمرحلة المجموعات المقبلة، ويتنافس البقية لحجز مقعدهم من خلال مواجهات إقصائية يتأهل منها 4 فرق فقط.
وتُقام بعدها مرحلة المجموعات النهائية، حيث تضم كل مجموعة 8 فرق ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة بشكل مباشر في حين يتم إقصاء أصحاب المركزين السابع والثامن من البطولة، فيما تقوم الفرق المتبقية بلعب تصفيات إقصائية لتحديد المتأهلين.