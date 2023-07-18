ضمن موسم الجيمرز: أرض الأبطال.. بطولة الرياض ماسترز في Dota2 تعود بجوائز تبلغ 15 مليون دولار

وقال الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "سعداء باستضافة النسخة الثانية من بطولة الرياض ماسترز في لعبة Dota2، حيث حققت النسخة الأولى نجاحًا كبيرًا ولاقت إعجاب مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم، ووضعت موسم الجيمرز في واجهة المشهد الدولي للقطاع. ووجود نخبة الفرق وأفضل اللاعبين في اللعبة الشهيرة يعكس حجم الحدث وأهميته والمكانة التي وصل إليها، وهو أمر نفخر به، ونتطلع إلى انطلاق البطولة ومشاهدة مستويات عالية خلال منافساتها، ونتمنى للجميع قضاء وقت ممتع في المملكة".