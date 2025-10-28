صافرة "الطريس" تضبط كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 من كأس الملك

أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم مهمة قيادة قمة كلاسيكو النصر والاتحاد إلى طاقم تحكيم سعودي، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الملك للموسم الرياضي 2025-2026.
ويقود اللقاء المرتقب الحكم الدولي السعودي خالد الطريس، وذلك عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض، في مواجهة تُعد من أبرز لقاءات هذا الدور.
وتُقام اليوم أربع مباريات ضمن البطولة، أبرزها كلاسيكو النصر والاتحاد، إلى جانب مواجهة الهلال ضد الأخدود، والقادسية أمام الحزم، والشباب ضد الزلفي، في ختام منافسات هذا الدور الحاسم من البطولة الأغلى في الكرة السعودية.