تتويج الفائزين في ختام منافسات الجولة الأولى لبطولة "صعود الهضبة"

وشهد السباق الذي أقيم على مدار يومين، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة، تنافسًا بين المتسابقين البالغ عددهم 50 متسابقًا ومتسابقة من داخل السعودية وخارجها. وقد بلغ طول المسار 3 كم، وتضمن 29 منعطفًا بين البداية والنهاية.