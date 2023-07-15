تتويج الفائزين في ختام منافسات الجولة الأولى لبطولة "صعود الهضبة"

اختُتمت اليوم منافسات الجولة الأولى لبطولة صعود الهضبة، التي أُقيمت في مرتفعات متنزه الأمير مشاري بن سعود في غابة خيرة بمحافظة بني حسن بمنطقة الباحة، ضمن منافسات بطولة السعودية تويوتا 2023، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة الباحة.
وتصدَّر السائق جان لحود الترتيب العام للجولة الأولى للبطولة محققًا المركز الأول، تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني، وجاء فادي حمادة في المركز الثالث.
وفي ترتيب الفئات تصدَّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد أبو ناب، ونهى فؤاد آل غالب.
أما فئة G2 فجاء هشام بديع البديع في المركز الأول أمام علي محمد الخضير وسلطان جلال الدين حمدي.
وفي فئة G3 تصدَّر مبارك علي الزبيدي ترتيب الفئة أمام عبدالعزيز عبدالرحمن الرميح ونواف بندر باوزير.
وفي منافسات فئة G4 حقق ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان ثامر كايلو ومحمد عبدالرحمن الشريان.
وتصدَّر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام أحمد جمال عبدالهادي ومعاذ محمد الزهراوي.
كما تصدَّر فادي يوسف حمادة ترتيب فئة G6، وتلاه زكريا سلوان وعبدالله أحمد العمري.
أما في كأس السيدات فقد ظفرت بالمركز الأول جالة فيصل آل غالب أمام ريم ثامر العبود وأفنان المرغلاني.
وشهد السباق الذي أقيم على مدار يومين، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي عبداللطيف جميل، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار، بالتعاون مع إمارة منطقة الباحة، تنافسًا بين المتسابقين البالغ عددهم 50 متسابقًا ومتسابقة من داخل السعودية وخارجها. وقد بلغ طول المسار 3 كم، وتضمن 29 منعطفًا بين البداية والنهاية.
وانطلق المتسابقون من أسفل الهضبة صعودًا حتى النقطة النهائية على ارتفاع 340م.
كما تم تكريم الداعمين والمشاركين في تنظيم السباق، والفائزين في الترتيب العام، والفائزين والفائزات في الفئات المختلفة.