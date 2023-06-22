برشلونة تراقب.. "النصر" يضغط لإنجاز صفقة "بروزوفيتش" خلال الانتقالات الصيفية

وكانت تقارير قد ذكرت أن نادي النصر دخل في مفاوضات مع بروزوفيتش من أجل ضمه إلى صفوفه في الصيف الحالي في الوقت الذي يراقب فيه برشلونة الدولي الكرواتي أيضًا.