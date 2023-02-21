يومي الجمعة والسبت.. كأس السعودية للخيل على SSC

وينطلق المهرجان بمجموعة أشواط متنوعة المسافات والتصنيفات العالمية بين المضمار الرمليّ والعشبيّ؛ أبرزها السباق الأغلى في العالم في الشوط الرئيسيّ بكأس السعودية، المصنّف فئة أولى عالميًّا على مسافة 1800 متر، بجائزة تبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة لشوط سباق كأس العبية، الذي تم رفع تصنيفه للفئة الأولى، والمخصّص للخيل العربية الأصيلة، وسباق الفئة الثانية كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة، على مسافة 2000 متر.