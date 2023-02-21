يومي الجمعة والسبت.. كأس السعودية للخيل على SSC

تنقل قنوات SSC ومنصة شاهد، يومي الجمعة والسبت، الـ24 والـ25 من فبراير؛ مهرجان كأس السعودية 2023م على أرض ميدان الملك عبد العزيز بالرياض.
وتلقّى هذا الحدث أكثر من 1400 طلب للمشاركة من 22 دولة، للتنافس على جوائز البطولة الأغلى في العالم، البالغ مجموع جوائزها 35.35 مليون دولار.
وينطلق المهرجان بمجموعة أشواط متنوعة المسافات والتصنيفات العالمية بين المضمار الرمليّ والعشبيّ؛ أبرزها السباق الأغلى في العالم في الشوط الرئيسيّ بكأس السعودية، المصنّف فئة أولى عالميًّا على مسافة 1800 متر، بجائزة تبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة لشوط سباق كأس العبية، الذي تم رفع تصنيفه للفئة الأولى، والمخصّص للخيل العربية الأصيلة، وسباق الفئة الثانية كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة، على مسافة 2000 متر.
وتتصدَّر قائمة المشاركين في يومي المهرجان 46 جوادًا فائزًا بسباقات مصنفة أولى عالميًّا، قادمة من "اليابان، والولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة"، بالإضافة لعودة مميزة بتمثيل قويّ من "المملكة المتحدة، أيرلندا، الأرجنتين، فرنسا، وألمانيا".
وأكملت قنوات SSC جاهزيتها لهذا الحدث من خلال برامج خاصة وتغطيات متنوعة تسبق الحدث، بالإضافة إلى النقل المباشر في يومي البطولة.