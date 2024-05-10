الهلال يُنهي تحضيراته للحزم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.