الهلال يُنهي تحضيراته للحزم

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الحزم، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، وسط متابعة من رئيس النادي فهد بن نافل.
وبدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة، شرح خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.
وحضر قائد الفريق "سلمان الفرج" مع نهاية المران في عيادة النادي؛ لشعوره بآلام في الركبة.
ودخل اللاعبون فور نهاية المران المعسكر بمقر النادي تأهبًا لخوض مواجهة الغد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 86 نقطة على بُعد نقطة واحدة من التتويج باللقب، في حين يأتي الحزم بالمركز الأخير برصيد 20 نقطة.