بمحاولات "سافيتش".. "آدم ماروسيتش" صفقة الهلال المحتملة بالموسم الشتوي المقبل

وينتهي عقد ماروسيتش (صاحب الـ31 عامًا) مع لاتسيو في 2025، وكان قد انضم لناديه الإيطالي في يوليو 2017، قادمًا من أوستينده البلجيكي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.