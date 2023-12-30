بمحاولات "سافيتش".. "آدم ماروسيتش" صفقة الهلال المحتملة بالموسم الشتوي المقبل

كشف موقع "controcalcio" الإيطالي، عن قيام الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، بمحاولات خلال الساعات القليلة الماضية لضم أحد أصدقائه السابقين في لاتسيو للدوري السعودي.
وأفاد ذات الموقع نقلًا عن صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، بأن لاعب خط وسط الهلال يحاول إقناع المونتنيغري آدم ماروسيتش، ظهير نادي لاتسيو الإيطالي، بالانتقال إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن ماروسيتش قد يكون انتقالًا محتملًا جديدًا إلى الهلال، ليكون التعزيز الدفاعي الذي يبحث عنه الهلال في سوق الانتقالات المقبل.
وينتهي عقد ماروسيتش (صاحب الـ31 عامًا) مع لاتسيو في 2025، وكان قد انضم لناديه الإيطالي في يوليو 2017، قادمًا من أوستينده البلجيكي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 5 ملايين يورو.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن النصر أقرب منافسيه الذي سيلعب اليوم أمام التعاون.