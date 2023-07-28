الشباب يعلن وصول مدربه الجديد الهولندي مارسيل كايزر إلى الطائف

أعلن نادي الشباب، اليوم الجمعة، وصول الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة المدير الفنّي الهولندي مارسيل كايزر، إلى مقرّ معسكر الفريق في مدينة الطائف.
ويواجه فريق الشباب، مساء اليوم، شقيقه النصر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل.
وكانت إدارة النادي أتمّت، يوم أمس، التوقيعَ مع الهولندي مارسيل كايزر، وطاقمه المساعد؛ لقيادة الفريق لموسم رياضي واحد.
ومن المقرّر أن يكتفي المدرب الجديد بمتابعة فريقه من المدرجات خلال مواجهة النصر يوم الجمعة، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، تاركًا للأرجنتيني خوان براون المدرب المؤقت مهمةَ قيادة الفريق في مباراة الليلة، على أن يتولّى مهامه ابتداءً من يوم غد.
ويتولّى الهولندي كايزر تدريب الفريق الشبابي خلفًا للإسباني فيسنتي مورينيو، الذي فضلت الإدارة عدم تجديد عقده بعدما أمضى موسمًا مع الفريق.
وسبق أنْ خاض كايزر صاحب الـ54 عامًا، عددًا من التجارب الاحترافية خلال مسيرته التدريبية؛ أبرزها مع أياكس أمستردام الهولندي، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وآخرها الجزيرة الإماراتي لمدة 4 أعوام حتى نهاية الموسم الماضي، حقّق خلالها لقب دوري المحترفين الإماراتي في 2021، وكأس السوبر.