الشباب يعلن وصول مدربه الجديد الهولندي مارسيل كايزر إلى الطائف

ويواجه فريق الشباب، مساء اليوم، شقيقه النصر ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023، التي ينظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في الطائف وأبها والباحة، خلال الفترة من 27 يوليو الجاري إلى 12 أغسطس المقبل.