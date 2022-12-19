بطل المونديال هزمته السعودية.. أرقام قياسية مميزة لـ"أسود الأطلسي" والعرب

أما الرقم العربي المميز الثاني الذي حققه منتخب المغرب، فهو تصدره قائمة أقوى خطوط الدفاع في مونديال قطر، باستقباله ثلاثة أهداف فقط إلى حدود الدور نصف النهائي؛ حيث تَلقى خط دفاعه هدفًا وحيدًا أمام منتخب كندا بنيران صديقة في دور المجموعات؛ بينما لم يستقبل أي هدف في الدورين الـ16 وربع النهائي، قبل أن تهتز شباكه بهدفين أمام منتخب فرنسا في المربع الذهبي.