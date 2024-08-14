السعودي "يزن مدني" ينضمّ لنادي "إيفناتيا" بطل الدوري الألباني لـ3 مواسم

يأتي هذا الاتفاق بفضل الأداء الجيد الذي قدمه المدافع خلال تجربة الأداء التي خاضها مع إيفنانيا شهر يوليو الماضي؛ حيث أثبت جاهزيته الفنية والبدنية والذهنية، وهو ما أقنع الطاقم الفني للنادي الألباني.