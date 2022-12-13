بإنجازات لاعبيه.. الاتحاد السعودي للتايكوندو يحقّق جائزة الأفضل بالعالم

وأضاف العمري، "متابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دافع ومحفز للاتحادات الرياضية بالمملكة، لتقديم عمل ومنجزات تليق بحجم الدعم التي تتلقاه من القيادة الحكيمة"، مقدماً شكره لجميع لاعبي ولاعبات التايكوندو والفرق الإدارية والفنية بالاتحاد، على تقديمهم عملاً رياضياً وفنياً وإدارياً؛ نالوا بفضله هذه الجائزة.