بإنجازات لاعبيه.. الاتحاد السعودي للتايكوندو يحقّق جائزة الأفضل بالعالم

حقّق الاتحاد السعودي للتايكوندو على جائزة أفضل اتحاد في العالم من قبل الاتحاد العالمي للتايكوندو (WT)، ضمن فعاليات الحفل الختامي الذي أقيم في ختام منافسات بطولة نهائي الجائزة الكبرى التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2022م.
يأتي تحقيق هذا الإنجاز، قياساً على الأنشطة والفعاليات المحلية والدولية التي نظّمها الاتحاد السعودي للتايكوندو أو الإنجازات التي تحققت عبر لاعبيه ولاعباته في البطولات العالمية الكبرى، ودخوله قائمة أفضل 20 منتخباً في العالم على مستوى اللعبة.
بدوره، أكّد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، أن تحقيق الاتحاد للجائزة دليل على ما تحظى به المنظمات الرياضية بالمملكة من دعم سخي ولا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.
وأضاف العمري، "متابعة واهتمام رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، دافع ومحفز للاتحادات الرياضية بالمملكة، لتقديم عمل ومنجزات تليق بحجم الدعم التي تتلقاه من القيادة الحكيمة"، مقدماً شكره لجميع لاعبي ولاعبات التايكوندو والفرق الإدارية والفنية بالاتحاد، على تقديمهم عملاً رياضياً وفنياً وإدارياً؛ نالوا بفضله هذه الجائزة.