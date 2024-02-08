حارس إسبانيا "ديفيد دي خيا" يقترب من الانضمام للدوري السعودي الموسم القادم

ورحل ديفيد دي خيا صاحب الـ33 عاماً، عن صفوف مانشستر يونايتد في يوليو الماضي، وكان قد انضم إليه في 2011، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له لمدة موسمين، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.