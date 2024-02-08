حارس إسبانيا "ديفيد دي خيا" يقترب من الانضمام للدوري السعودي الموسم القادم

لا يزال الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق يبحث عن نادٍ جديد بعد 8 أشهر من انتهاء عقده مع النادي الإنجليزي.
وذكرت صحيفة "todofichajes" أن الحارس الإسباني لديه عدة مقترحات لمستقبله؛ فهناك حديث عن اقتراب اعتزاله، أو إن وجهته الأكثر احتمالاً ستكون بالسعودية، حيث أبدت الفرق السعودية اهتماماً كبيراً بالتعاقد معه.
وأفادت ذات الصحيفة بأن عدداً من الأندية السعودية تواصلت مع دي خيا خلال الفترات السابقة مثل الهلال والنصر والشباب، لكنهما لم يتوصلا إلى أي اتفاق بعدُ.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس الإسباني رفض مؤخراً عرضاً من نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي إذ إنه لا يلبي توقعات دي خيا.
ورحل ديفيد دي خيا صاحب الـ33 عاماً، عن صفوف مانشستر يونايتد في يوليو الماضي، وكان قد انضم إليه في 2011، قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني، الذي لعب له لمدة موسمين، كما يلعب للمنتخب الإسباني منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 8 ملايين يورو.