رئيس الهلال "ابن نافل": كبير آسيا في نهائي دوري أبطال آسيا هدف سنوي معتاد

امتدح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ، فهد بن نافل، فريقه الكروي الأول بعد فوزه العريض على الدحيل القطري (7-0) مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.