رئيس الهلال "ابن نافل": كبير آسيا في نهائي دوري أبطال آسيا هدف سنوي معتاد

امتدح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال ، فهد بن نافل، فريقه الكروي الأول بعد فوزه العريض على الدحيل القطري (7-0) مساء اليوم الأحد، على ملعب الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب.
وأعاد بن نافل نشر تغريدة الحساب الرسمي للهلال على "تويتر"، التي جاء فيها: " نهائي القارة.. مكانة معتادة لوصيف العالم".
وقال رئيس الأزرق : "الهلال يواصل رفع راية المملكة في المحافل العالمية والقارية.. كبير آسيا طرفًا في نهائي دوري أبطال آسيا هدف سنوي معتاد، لا يكتمل إلا بتحقيق المنجز - بإذن الله - للمملكة العربية السعودية.. والهلال".