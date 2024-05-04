دوري روشن: التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والخليج

فشل فريق الطائي الأول لكرة القدم في الهروب من مناطق شبح الهبوط بسقوطه بفخ التعادل السلبي أمام ضيفه الخليج، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات دوري روشن.
ولم يستغل الفريقان الفرص لزيارة الشباك رغم المحاولات العديدة التي سنحت لهم للتسجيل على مدار الشوطين، لتعلن صافرة الحكم خالد الطريس نهاية اللقاء على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.
بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح رصيد الخليج 36 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع الطائي رصيده إلى 27 نقطة أبقته في المركز السابع عشر قبل الأخير.