دوري روشن: التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والخليج

فشل فريق الطائي الأول لكرة القدم في الهروب من مناطق شبح الهبوط بسقوطه بفخ التعادل السلبي أمام ضيفه الخليج، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات دوري روشن.