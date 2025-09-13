في قمة الجولة الثانية من دوري روشن.. الهلال والقادسية "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه القادسية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني خوان مونيرا.
وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدف دون مقابل، أحرزه بونسو با في الدقيقة السادسة وسط غفلة من دفاع الهلال.
وحاول الهلال تعديل النتيجة عبر محاولات نونيز وسافيتش في الدقائق (20، 24، 40) تواليًا، إلا أن حارس القادسية كاستيلس تصدى ببراعة للتسديدات.
وفي مطلع الشوط الثاني، نجح الهلال في تعديل النتيجة عند الدقيقة (49) عن طريق نونيز بعد عرضية مثالية من زميله مالكوم، لكن القادسية رد سريعًا بهدف ثانٍ عبر كينونيس في الدقيقة (50).
وشهدت الدقيقة (60) فرصة خطيرة للهلال عبر ريتيغي، أنقذها مدافع القادسية كوليبالي بفدائية، فيما واصل الحارس كاستيلس تألقه بتصديه لتسديدة قوية من سالم الدوسري عند الدقيقة (67).
ومن ركلة جزاء عند الدقيقة (73)، سجل نيفيز هدف التعادل للهلال، لينتهي اللقاء بتعادل مثير.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما بلغ رصيد القادسية 4 نقاط أيضًا وضعته في المركز الثالث.