في قمة الجولة الثانية من دوري روشن.. الهلال والقادسية "حبايب"

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه القادسية، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم الإسباني خوان مونيرا.