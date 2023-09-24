في دور الـ 32 من "كأس الملك".. الهلال ينهي تحضيراته لـ "الجبلين"

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه "الجبلين"، ضمن دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، حيث فرض المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.
وبسبب الإنفلونزا لم يشارك الحارس "محمد العويس" في التدريبات، فيما تقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى "حائل"؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد، التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل.