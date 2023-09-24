في دور الـ 32 من "كأس الملك".. الهلال ينهي تحضيراته لـ "الجبلين"

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية والفنية، وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، حيث فرض المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، واختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.