غدًا انطلاق الجولة الـ12 من دوري يلو ومواجهات تشعل المنافسة

ويسعى الطائي لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة في سلم الترتيب، إذ يحل عاشرًا برصيد 15 نقطة، وذلك عندما يستقبل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضيفه الفيصلي، الذي يبحث عن فوز يقربه من مراكز المقدمة، فضلًا عن الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي خسارة حتى الآن، ويحل ثامنًا برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة.