غدًا انطلاق الجولة الـ12 من دوري يلو ومواجهات تشعل المنافسة

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي تشهد في يومها الأول ثلاث مباريات تجمع الأنوار مع البكيرية، والعربي مع الباطن، والجبيل مع الجبلين.
أبها في الصدارة
يتصدر فريق أبها جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يحل العروبة ثانيًا برصيد 23 نقطة، ويأتي العلا في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الدرعية صاحب المركز الرابع.
مباريات الجمعة
يفتتح فريقا الجبيل والجبلين مباريات الجولة عصر الجمعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، حيث يحل الجبيل في المركز الـ18 برصيد نقطة واحدة وله مباراة مؤجلة، بينما يتطلع الجبلين لمواصلة انتصاراته والتقدم إلى المربع الذهبي ولو مؤقتًا، إذ يحل خامسًا برصيد 19 نقطة.
ويستقبل الأنوار على ملعبه ضيفه البكيرية في لقاء يدخل فيه أصحاب الأرض برصيد 10 نقاط في المركز الـ13، بينما يسعى البكيرية لاستعادة انتصاراته والاقتراب من فرق المقدمة، حيث يحل سابعًا برصيد 19 نقطة.
ويلتقي العربي ضيفه الباطن على ملعب نادي البكيرية بحثًا عن تحقيق الفوز الثالث هذا الموسم، إذ يحل العربي في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط من انتصارين وأربعة تعادلات، بينما يتطلع الباطن لتحقيق فوزه الأول، حيث يحل في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.
مباريات السبت
تتواصل السبت منافسات الجولة، حيث يلتقي الطائي مع الفيصلي، ويستقبل العلا ضيفه الجندل، فيما يحل الوحدة ضيفًا على العدالة.
ويسعى الطائي لمواصلة انتصاراته والتقدم خطوة في سلم الترتيب، إذ يحل عاشرًا برصيد 15 نقطة، وذلك عندما يستقبل على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل ضيفه الفيصلي، الذي يبحث عن فوز يقربه من مراكز المقدمة، فضلًا عن الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلقَّ أي خسارة حتى الآن، ويحل ثامنًا برصيد 16 نقطة وله مباراة مؤجلة.
ويستقبل العلا ضيفه الجندل على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز، ساعيًا إلى استعادة توازنه بعد خسارته مباراة القمة أمام أبها في الجولة الماضية، والتي تراجع على إثرها إلى المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يسعى الجندل لتحقيق نتيجة إيجابية والتقدم في الترتيب، إذ يحل في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.
ويحل الوحدة ضيفًا على العدالة بملعب نادي هجر في مواجهة قوية يرفع فيها الفريقان شعار «لا بديل عن الفوز» للهروب من منطقة الخطر، حيث يحل العدالة في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.
مباريات الأحد
تُختتم الأحد منافسات الجولة، حيث يلتقي العروبة مع الرائد، ويحل أبها ضيفًا على جدة، فيما يستقبل الدرعية ضيفه الزلفي.
وتُعد مواجهة العروبة مع الرائد من أقوى مباريات الجولة، إذ يسعى العروبة على ملعبه إلى استعادة انتصاراته ومواصلة ملاحقة الصدارة التي يفصله عنها ثلاث نقاط، حيث يحل وصيفًا برصيد 23 نقطة، بينما يبحث الرائد عن فوز يدخله دائرة المنافسة، إذ يحل سادسًا برصيد 19 نقطة.
ويخرج أبها، متصدر الترتيب، لملاقاة جدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة يدخلها أبها بنشوة فوزه في قمة الجولة الماضية أمام العلا، وانفراده بالصدارة برصيد 26 نقطة، فيما يسعى جدة لتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيه قريبًا من مراكز التأهل، إذ يحل تاسعًا برصيد 16 نقطة.
ويستقبل الدرعية ضيفه الزلفي على ملعب نادي الرياض، متأثرًا بخسارته في الجولة الماضية أمام الجبلين، والتي أبعدته عن الصدارة بفارق خمس نقاط، حيث يحل رابعًا برصيد 21 نقطة، بينما يسعى الزلفي لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقعه في المنطقة الدافئة، إذ يحل في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط وله مباراة مؤجلة.