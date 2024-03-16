تنافس سعودي إنجليزي للفوز بتوقيع البرازيلي رافينها جناح برشلونة

أكدت تقارير صحفية أن أندية الدوري السعودي للمحترفين والدوري الإنجليزي، سيتحركون من أجل حسم صفقة البرازيلي رافينها، مهاجم برشلونة بالصيف المقبل.
وبحسب ما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور"، فإن مسؤولي برشلونة سيستمعون إلى العروض التي تزيد عن 70 مليون يورو للتخلي عن الجناح البرازيلي.
وذكرت ايضا صحيفة "Sport" أن الأندية السعودية على استعداد لدفع القيمة المطلوبة للحصول على اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك ناديًا سعوديًا قدم عرضًا بأكثر من 80 مليون يورو للاعب البرازيلي .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن كلًا من الهلال والنصر والأهلي قد أبدوا اهتمامهم باللاعب البرازيلي بالصيف الماضي، ولكن اللاعب فضل البقاء واللعب مع برشلونة.
وكان رافينها البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.