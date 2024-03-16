تنافس سعودي إنجليزي للفوز بتوقيع البرازيلي رافينها جناح برشلونة

وذكرت ايضا صحيفة "Sport" أن الأندية السعودية على استعداد لدفع القيمة المطلوبة للحصول على اللاعب، مشيرًا إلى أن هناك ناديًا سعوديًا قدم عرضًا بأكثر من 80 مليون يورو للاعب البرازيلي .