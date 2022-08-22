"النصر" يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع "إيفرتون ريبيرو"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن أن البرازيلي إيفرتون ريبيرو، لاعب نادي فلامينغو ما زال يجذب اهتمام نادي النصر السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت صحيفة "somosfanaticos" إن نادي النصر سيقدم عرضًا خلال الأيام المقبلة، أكبر من الذي قُدم له في بداية الموسم لانتقال اللاعب خلال الموسم الجديد.
وسبق للاعب أن رفض الرحيل عن الدوري البرازيلي بسبب رغبة عائلته في البقاء في ريو دي جانيرو .
سبق لإيفرتون ريبيرو صاحب الـ33 عامًا، خوض تجربة في الملاعب العربية، حيث لعب لنادي الأهلي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي فلامينغو فى 2017.