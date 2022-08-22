"النصر" يستعد لتقديم عرض جديد للتعاقد مع "إيفرتون ريبيرو"

سبق لإيفرتون ريبيرو صاحب الـ33 عامًا، خوض تجربة في الملاعب العربية، حيث لعب لنادي الأهلي الإماراتي في 2015 ولمدة موسمين، قبل أن ينتقل إلى نادي فلامينغو فى 2017.