منتخب جازان يتوج ببطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا

توج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر، اليوم الثلاثاء، منتخب جازان بكأس بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، وذلك بحضور المدير الفني في الاتحاد السعودي ناصر لارغيت ومدير البطولة أحمد البحراني، وخالد الفرحان المسؤول الفني في إدارة البراعم، وصالح الداوود المسؤول الفني على مراكز التدريب الإقليمية.
وحقق منتخب جازان بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا في نسختها الأولى، والتي أُقيمت بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف خلال الفترة من 18-30 يوليو الجاري، بعد فوزه في المباراة النهائية اليوم على نظيره الرياض بنتيجة 2-1.
وافتتحت النتيجة بهدف سجله بالخطأ في مرماه حارس الرياض نايف أبو العلا في الدقيقة 19، قبل أن يعزز فيصل كاملي تقدم جازان من ركلة جزاء عند الدقيقة 26، فيما قلص لاعب الرياض سيف أحمد النتيجة عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الثاني.
وكان جازان تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على القصيم بضربات الترجيح بنتيجة 4-3 في نصف النهائي، فيما تخطى الرياض نظيره جدة بنتيجة 2-0.
وحصد لاعب منتخب جازان المهند فياض جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصل حارس منتخب القصيم سلطان المهنا جائزة أفضل حارس، بينما فاز بجائزة هداف البطولة لاعب منتخب الأحساء عبدالعزيز التمار، وحصل منتخب نجران على جائزة اللعب النظيف.
وكان منتخب جدة حسم في وقت سابق اليوم المركز الثالث بعد فوزه على منتخب القصيم بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وحقق فيصل الحربي لاعب جدة جائزة أفضل لاعب.
يُذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، انطلقت في 18 يوليو الجاري بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا بقيادة 28 مدربًا وطنيًا، و358 لاعبًا، وطواقم تحكيمية شابة تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، واستهدفت اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على تطويرها وصقلها، لتكون رافدًا للمنتخبات الوطنية، وتنفيذًا لأحد أهداف الاتحاد السعودي الاستراتيجية في مسار تطوير المواهب.