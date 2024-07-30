منتخب جازان يتوج ببطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا

يُذكر أن بطولة المنتخبات الإقليمية تحت 13 عامًا، انطلقت في 18 يوليو الجاري بمشاركة 14 منتخبًا إقليميًا بقيادة 28 مدربًا وطنيًا، و358 لاعبًا، وطواقم تحكيمية شابة تتراوح أعمارهم من 20 إلى 25 عامًا، واستهدفت اكتشاف المواهب في سن مبكرة والعمل على تطويرها وصقلها، لتكون رافدًا للمنتخبات الوطنية، وتنفيذًا لأحد أهداف الاتحاد السعودي الاستراتيجية في مسار تطوير المواهب.