"الهلال" يطلب التتويج بلقب دوري روشن بعد لقاء الطائي في الجولة قبل الأخيرة

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث، أما الهلال فلم يعد بحاجة أكثر من نقطة، سواء كسبها بشكل مباشر، أو خسرها منافسه النصر في الجولات المقبلة؛ لتعليق النجمة الثامنة، كأكثر الأبطال تتويجًا بلقب الدوري السعودي للمحترفين. وسيواجه الهلال، فرق الحزم والنصر والطائي والوحدة، تواليًا، في الجولات المقبلة.