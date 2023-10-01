مدرب النصر "كاسترو": لدينا الإمكانات الكافية لتجاوز الصعاب

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي لويس كاسترو، اليوم الأحد، إنه وجد صعوبة في اختيار 11 لاعبًا، مؤكدًا أن الفريق يزخر بكوكبة من النجوم.