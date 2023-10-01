مدرب النصر "كاسترو": لدينا الإمكانات الكافية لتجاوز الصعاب

قال مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي لويس كاسترو، اليوم الأحد، إنه وجد صعوبة في اختيار 11 لاعبًا، مؤكدًا أن الفريق يزخر بكوكبة من النجوم.
ويواجه النصر فريق استقلول دوشنبه الطاجيكي في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، غدًا الاثنين، على ملعب الأول بارك، في الرياض.
وأضاف كاسترو في المؤتمر الصحافي الذي يسبق، اللقاء: "جميع المواجهات مهمة وحاسمة، وهدفنا حصد نقاط المواجهة".
واختتم كاسترو: "نمتلك لاعبين مميزين جدًا، ومن أصعب اللحظات اختار 11 لاعبًا، ولديهم الإمكانات الكافية لتجاوز الصعاب، ويدركون قيمتهم وقيمة النادي الذي يمثلونه".