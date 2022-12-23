بعد خروجه من كأس الملك.. "الشباب" يفتح ملف مباراة "الفتح" دوريًا

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية عقب خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس، من أمام الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية.
وانطلقت الحصة بالجري حول الملعب تبعها تمارين إحماء، ثم قسّم المديـر الفنـي الإسباني مورينو الفريـق إلى مجموعتين: مجموعة ضمّت المشاركين بصفة أساسية فـي اللقاء الاتحاد؛ حيـث اكتفوا بـأداء تماريـن استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية تدريبات تكتيكية وفنية في منتصف الملعب.
وأدى اللاعب حسين القحطاني تدريبات خاصة برفقـة أخصائي العلاج الطبيعي، وشهدت التدريبات حضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.
ويواصل الفريق يوم غد تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان بمقر النادي؛ تحضيرًا لمواجهة الفتح يوم الاثنين المقبل لحساب منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.