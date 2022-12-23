بعد خروجه من كأس الملك.. "الشباب" يفتح ملف مباراة "الفتح" دوريًا

عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، تدريباته الاعتيادية عقب خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس، من أمام الاتحاد بركلات الجزاء الترجيحية.