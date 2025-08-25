خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. مدافع سبورتينغ لشبونة يقترب من الاتحاد

تسعى إدارة نادي الاتحاد السعودي إلى تعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقة بارزة من الدوري البرتغالي، حيث كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام النادي بالتعاقد مع المدافع البرتغالي غونسالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا للصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أكرم كونور، فإن الاتحاد يستعد لتقديم عرض رسمي تبلغ قيمته 40 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت، لإقناع إدارة سبورتينغ بالتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا.
ويمتد عقد إيناسيو مع سبورتينغ لشبونة حتى يونيو 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًا يصل إلى 60 مليون يورو، فيما ربطت تقارير أخرى اللاعب في الساعات الأخيرة بنادي النصر السعودي.
ويُعد إيناسيو من أبرز نجوم الدوري البرتغالي، بعد مساهمته الكبيرة في تصدر فريقه جدول الترتيب الموسم الماضي، وتُقدر قيمته السوقية بحوالي 45 مليون يورو.