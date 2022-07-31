السعودي سامي الجريس يقود مواجهة تونس والجزائر في كأس العرب

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربي، الحكم السعودي سامي الجريس لإدارة مباراة تونس والجزائر، في ختام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 سنة، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.
وستقام المباراة التي تجمع بين منتخبي الجزائر وتونس على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد.
وسيعاون الحكم السعودي سامي الجريس في قيادة المباراة كلٌّ من: مواطنه هشام الرفاعي، والمصري سامي هلهل، فيما سيكون الحكم الرابع البحريني محمد خالد.
واقتنص المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الثالثة، ليلاقي منتخب تونس متصدّر المجموعة الخامسة، ولكل منهما 6 نقاط.