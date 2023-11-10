"مدرب الهلال": لم أفكر في التعاقد مع ظهير أيسر.. ومن الممكن ضم لاعب لتعويض غياب نيمار

تحدَّث البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال، عن فوز فريقه مساء اليوم الجمعة على التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي.
وحقَّق الهلال مساء اليوم فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون بنتيجة (2/ 0)، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنت أخشى الفريق المنافس قبل المباراة؛ لذلك قمنا بالاستعداد الجيد لتلك المباراة. وأكثر فرص المواجهة كانت للهلال".
وتابع خيسوس: "فريقي أصبح واثقًا من نفسه بالرغم من الغيابات. واللاعبون أصبحوا أكثر قوة، ولا يُشعرونك بغيابات الفريق.. فالحارس بونو أحدث فارقًا كبيرًا في المباراة، وميتروفيتش لاعب كبير وحاسم، ومالكوم لاعب مهم تكتيكيًّا، واليوم تم تشكيله بالملعب حسب الطريقة التي نحتاج إليها".
وعن التعاقد مع لاعب بديل لنيمار قال: "من الممكن التعاقد مع لاعب جديد لتعويض غياب نيمار المصاب خلال الموسم الشتوي القادم، ولكن لم أفكر حتى الآن في التعاقد مع ظهير أيسر".