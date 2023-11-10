"مدرب الهلال": لم أفكر في التعاقد مع ظهير أيسر.. ومن الممكن ضم لاعب لتعويض غياب نيمار

وتابع خيسوس: "فريقي أصبح واثقًا من نفسه بالرغم من الغيابات. واللاعبون أصبحوا أكثر قوة، ولا يُشعرونك بغيابات الفريق.. فالحارس بونو أحدث فارقًا كبيرًا في المباراة، وميتروفيتش لاعب كبير وحاسم، ومالكوم لاعب مهم تكتيكيًّا، واليوم تم تشكيله بالملعب حسب الطريقة التي نحتاج إليها".