"الهجن السعودية" تفرض نفسها في كأس الاتحاد

واصلت الهجن السعودية تألقها وتفوقها في اليوم الرابع من بطولة كأس الاتحاد السعودي للهجن 2025، حيث رفعت رصيدها في ختام منافسات فئة الثنايا (الفئة الرابعة) إلى 9 كؤوس و68 لقب شوطًا، وذلك على أرض ميدان حائل لسباقات الهجن.
وانطلقت البطولة الأربعاء الماضي برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، وتستمر 5 أيام بمشاركة أكثر من 2940 مطية تمثل 8 دول، وبجوائز مالية تتجاوز 10 ملايين ريال، ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2025/2026.
وانتزعت المطية "الطاغية" لمالكها فيصل خالد بن حثلين لقب الشوط الثالث وكأس الاتحاد السعودي (بكار – عام) بزمن 9:20.650 دقيقة، فيما خطفت المطية "برلمان" لمالكها زايد صنيتان العتيبي لقب الشوط الرابع وكأس الاتحاد السعودي (قعدان – عام) بزمن 9:14.511 دقيقة.
أما لقبا الشوطين الأول والثاني وكأسا الاتحاد السعودي (بكار – مفتوح) و**(قعدان – مفتوح)** فذهبا إلى هجن أم الزبار من قطر، حيث توَّج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الفائزين بكؤوس البطولة.
وبذلك رفعت الهجن السعودية رصيدها إلى 9 كؤوس و68 شوطًا ضمن فئات: الحقايق، اللقايا، الجذاع، والثنايا، فيما حلت قطر ثانيةً بـ 6 كؤوس، والكويت ثالثةً بـ كأس واحد، إضافة إلى تصدُّر الهجن السعودية قائمة الأشواط (مفتوح – عام).
وجاءت الإمارات في المركز الثاني بعدد 15 شوطًا، تلتها قطر بـ 11 شوطًا، ثم البحرين بـ 8 أشواط، والكويت بـ شوطين.
وشهدت منافسات اليوم الرابع مشاركة 278 مطية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في 14 شوطًا، قطعت خلالها المطايا مسافة 84 كيلومترًا، بواقع 6 كيلومترات لكل شوط.
وتتضمن النسخة الخامسة من البطولة فعاليات مصاحبة عدة للزوار في قرية الفعاليات، أبرزها تجربة ركوب الهجن التي تهدف إلى تعليم النشء كيفية ركوبها، إضافة إلى الركن الترفيهي للأطفال، وركن الأكل الشعبي والحرف اليدوية، والعرضة السعودية.
ويسعى الاتحاد السعودي للهجن ـ برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ـ من خلال تنظيم سباقات الهجن في مختلف مناطق المملكة، إلى المحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، فضلًا عن حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للملاك والميادين، وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.