"الهجن السعودية" تفرض نفسها في كأس الاتحاد

ويسعى الاتحاد السعودي للهجن ـ برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ـ من خلال تنظيم سباقات الهجن في مختلف مناطق المملكة، إلى المحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية السعودية 2030، فضلًا عن حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للملاك والميادين، وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.