الكلاسيكو نصراوي .. أسقط الاتحاد بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، الفوز على شقيقه الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.