الكلاسيكو نصراوي .. أسقط الاتحاد بهدفين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ، الفوز على شقيقه الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدفين نظيفين .
أهداف المباراة سجلها كل من ساديو ماني في الدقيقة 9 قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 35 من مجريات الشوط الأول.
بتلك النتيجة ينفرد النصر في الصدارة برصيد 12 نقطة في حين توقف رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 9 .في المركز الثاني.