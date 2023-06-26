روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول على وشك التوقيع للنادي الأهلي

وأفاد الموقع أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية، ولا يوجد سوى القليل من التفاصيل الصغيرة لتسويتها لإتمام الصفقة، حيث سيحصل على راتب أعلى بكثير من الذي كان يطالب به في أوروبا .