روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول على وشك التوقيع للنادي الأهلي

كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن اقتراب البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانضمام للعب بالدوري السعودي، خلال الموسم الجديد.
وبحسب ذات الموقع فإن فيرمينو الذي أوشك عقده على الانتهاء مع ليفربول، سينضم إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه على وشك التوقيع مع النادي السعودي .
وأفاد الموقع أن المفاوضات بين الطرفين متقدمة للغاية، ولا يوجد سوى القليل من التفاصيل الصغيرة لتسويتها لإتمام الصفقة، حيث سيحصل على راتب أعلى بكثير من الذي كان يطالب به في أوروبا .
ويلعب روبرتو فيرمينو، صاحب الـ31 عاماً، لنادي ليفربول الإنجليزي منذ 2015، قادمًا من هوفنهايم الألماني الذي لعب فى الفترة من 2011، إلى 2015.
يذكر أن فيرمينو ارتبط أيضًا بالانتقال إلى عدة أندية كبرى في أوروبا، مثل ريال مدريد وبرشلونة، لكن لم تتطور المحادثات مع أي نادٍ حتى الآن.