جماهير "الأهلي" تترقب التصحيح.. و"النفيعي" يرفض الرحيل

تترقب جماهير النادي الأهلي اليوم نتائج الجمعية العمومية غير العادية، التي دعت إليها الإدارة للنظر في الأوضاع التي آلَ إليها النادي.
ويعقد أهلي جدة مساء اليوم الاثنين، جمعيته العمومية غير العادية، التي دعت إليها إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.
وسيكون انعقاد الجمعية حضوريًّا للأعضاء الذهبيين ومعهم الإدارة بمقر النادي؛ فيما سيكون الاجتماع عن بُعد لبقية الأعضاء.
وهبط النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخه لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"؛ حيث ترغب جماهير النادي العريق في رحيل الإدارة الحالية.
وترى جماهير النادي أن الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي هي السبب في النتائج الكارثية التي حلت بالنادي مؤخرًا.
وتُعلق الجماهير الأهلاوية آمالًا كثيرة على نتائج الجمعية العمومية لإعادة شيء من هيبة النادي التي فقدها بهبوطه إلى الدرجة الأولى؛ وذلك من خلال خطة واضحة لاستعادة مكانة الفريق بين كبار الكرة السعودية.
من جهته يرفض ماجد النفيعي الرحيل عن النادي؛ حيث يتمسك ببقاء مجلس إدارته حتى نهاية مدته الحالية.