جماهير "الأهلي" تترقب التصحيح.. و"النفيعي" يرفض الرحيل

ويعقد أهلي جدة مساء اليوم الاثنين، جمعيته العمومية غير العادية، التي دعت إليها إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، عقب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه.