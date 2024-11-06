"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرڤي رينارد، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأخضر استعداداً لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيحل الأخضر ضيفاً على منتخب أستراليا في 14 نوفمبر الجاري على ملعب ريكتانغولار ملبورن، وفي 19 من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفاً على منتخب إندونيسيا باستاد غيلورا بونغ كارنو.
وضمت قائمة إيرڤي رينارد 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، ومحمد اليامي، وحامد يوسف، وعبد الرحمن الصانبي، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعبد الإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، وسلطان الغنام، وسعد الناصر، وعبدالإله المالكي، وعبد الله الخيبري، ومصعب الجوير، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وفيصل الغامدي، وأيمن فلاته، وسالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، ومروان الصحفي، وعبد الله رديف، وفراس البريكان، وصالح الشهري.
وسيقيم الأخضر معسكراً إعدادياً في مدينة "ملبورن" الأسترالية، بدءاً من يوم الأحد المقبل، وستكون مغادرة الأخضر فجر يوم السبت المقبل، من مطار الملك خالد الدولي.
يذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.