"رينارد" يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا

وضمت قائمة إيرڤي رينارد 27 لاعباً للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، ومحمد اليامي، وحامد يوسف، وعبد الرحمن الصانبي، وياسر الشهراني، وعلي البليهي، وعبد الإله العمري، وعلي لاجامي، وحسان التمبكتي، ومهند الشنقيطي، وسعود عبدالحميد، وسلطان الغنام، وسعد الناصر، وعبدالإله المالكي، وعبد الله الخيبري، ومصعب الجوير، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وناصر الدوسري، وفيصل الغامدي، وأيمن فلاته، وسالم الدوسري، وعبد الله الحمدان، ومروان الصحفي، وعبد الله رديف، وفراس البريكان، وصالح الشهري.