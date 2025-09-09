"براق" تحقّق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية

وكانت منافسات النسخة السابعة من المهرجان، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، قد انطلقت في 2 سبتمبر الجاري، وتشهد إقامة 249 شوطًا، من بينها 5 أشواط للهجانة من الرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان 50 مليون ريال.