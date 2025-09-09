"براق" تحقّق ثاني كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن للسعودية

توِّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الثلاثاء، المُلاك الفائزين بكؤوس مهرجان ولي العهد للهجن لفئة "الجذاع"، وذلك على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.
وشهدت الأشواط تفوّق الهجن الإماراتية والسعودية والقطرية، التي حصدت الكؤوس الأربعة للفئة.
ونجحت المطية "براق" لمالكها السعودي إبراهيم مشعان آل عامر في إحراز لقب الشوط الرابع (قعدان – عام)، بتوقيت بلغ 7:54.720 دقائق، محقّقة بذلك ثاني كؤوس المهرجان للهجن السعودية.
وكانت منافسات النسخة السابعة من المهرجان، التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن، قد انطلقت في 2 سبتمبر الجاري، وتشهد إقامة 249 شوطًا، من بينها 5 أشواط للهجانة من الرجال والسيدات، فيما تجاوزت قيمة جوائز المهرجان 50 مليون ريال.
وفازت المطية "بيه" للشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الأول (بكار – مفتوح) بتوقيت 7:40.520 دقائق.
كما حققت المطية "جاه" لهجن الشحانية من قطر لقب الشوط الثاني (قعدان – مفتوح) بزمن 7:42.647 دقائق، بينما انتزعت "فيض" لمالكها الإماراتي سعيد منانة اجتبي كأس الشوط الثالث (بكار – عام) بزمن 7:49.620 دقائق.
وأضافت الهجن السعودية الكأس الثانية لخزائنها هذا العام، حيث فازت المطية "عجيب" لمالكها سلمان عبيد الدوسري بكأس الشوط الرابع لفئة "الحقايق" (قعدان – عام) يوم الخميس الماضي، متصدّرة بذلك قائمة المراكز الأولى في فئات "الحقايق، اللقايا، والجذاع".
وسجّلت المطية "بيه" أفضل توقيت في منافسات "الجذاع"، بتحقيقها لقب الشوط الرئيسي في اليوم الختامي للفئة، بزمن بلغ 7:40.520 دقائق.
وشهدت أشواط اليوم وأمس مشاركة 1254 مطية، تنافست في 40 شوطًا، قطعت خلالها مسافة إجمالية بلغت 200 كيلومتر، بمعدل 5 كيلومترات لكل شوط، وبلغ مجموع الجوائز المالية المخصّصة لأصحاب المراكز الأولى 7.82 ملايين ريال.
ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتطويره ضمن رؤية طموحة، تعكس تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في المملكة والعالم العربي، ويُعد المهرجان وجهة رئيسية للملاك ومحبي الهجن، وحاضنًا للموروث الأصيل، بما يعزز من أثره الاقتصادي والسياحي.