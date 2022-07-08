رسميًا.. أنخيل دي ماريا ينضم ليوفنتوس

أعلن يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة تعاقده مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق.
وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن اليوفي ضم دي ماريا بعقد يمتد لعام واحد حتى 30 يونيو 2023، فيما سيرتدي القميص رقم 22 بداية من الموسم الجديد.
وانضم أنخيل لصفوف السيدة العجوز في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع النادي الفرنسي بنهاية الموسم الماضي، ليضمه يوفنتوس بصفقة مجانية.
وقال يوفنتوس في بيانه: "لا يحتاج إلى كثير من التقديم فهو غني عن التعريف؛ مهاجم من طراز عالمي قادر على تسجيل أهداف رائعة ويتواصل مع الخط الأمامي بشكل جيد ويساعد زملاءه على تسجيل الأهداف.
سجل 22 هدفًا وصنع 32 في دوري أبطال أوروبا ليشارك في تسجيل وصناعة الأهداف أكثر من أي لاعب آخر في السنوات الماضية، وأثبت أنه بطل بفوزه مع بنفيكا ثم ريال مدريد ثم باريس سان جيرمان.
وتابع : "بالإضافة إلى ذلك، فهو عنصر أساس في صفوف منتخب الأرجنتين وفاز بذهبية أولمبياد 2008 وبطولة كوبا أمريكا في 2021.
وأضاف: "هو أحد أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية العقد، حيث صنع 131 هدفًا ليتفوق عليه فقط توماس مولر 149 هدفًا وليونيل ميسي 174.