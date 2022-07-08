رسميًا.. أنخيل دي ماريا ينضم ليوفنتوس

سجل 22 هدفًا وصنع 32 في دوري أبطال أوروبا ليشارك في تسجيل وصناعة الأهداف أكثر من أي لاعب آخر في السنوات الماضية، وأثبت أنه بطل بفوزه مع بنفيكا ثم ريال مدريد ثم باريس سان جيرمان.