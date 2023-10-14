9 فائزين في أول سباقات الموسم الجديد بميدان سكاكا للهجن

شهد ميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف إقامة فعاليات أول سباقات الموسم الجديد؛ وذلك ضمن سباقات الاتحاد السعودي للهجن في سباقات الميادين.
وحصد المركزَ الأول بحسب نتائج السباق التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن 9 متسابقين؛ حيث فاز إبراهيم التميمي في فئة الحيل، وحمد المري في الزمول، وفيصل آل شافي في ثنايا بكار، ومحمد المسعودي في فئة ثنايا قعدان، وناصر آل شافي في جذاع بكار، وعودة العطوي في جذاع قعدان، وزاهر العطوي في لقايا بكار، وسالم العطوي في لقايا قعدان، وعبدالمحسن البلوي في فئة لقايا بكار.
وبيّن مدير ميدان سكاكا المهندس طلال بن عافت الشمري، أن الهجن عاودت ركضها على ميدان سكاكا بعد جدولة سباقات الاتحاد السعودي للهجن لهذا الموسم التي شملت احتضان ميدان سكاكا 6 سباقات على مدار الموسم بواقع سباق في كل شهر اعتبارًا من أكتوبر الجاري وحتى مارس 2024.