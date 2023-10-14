9 فائزين في أول سباقات الموسم الجديد بميدان سكاكا للهجن

وحصد المركزَ الأول بحسب نتائج السباق التي أعلنها الاتحاد السعودي للهجن 9 متسابقين؛ حيث فاز إبراهيم التميمي في فئة الحيل، وحمد المري في الزمول، وفيصل آل شافي في ثنايا بكار، ومحمد المسعودي في فئة ثنايا قعدان، وناصر آل شافي في جذاع بكار، وعودة العطوي في جذاع قعدان، وزاهر العطوي في لقايا بكار، وسالم العطوي في لقايا قعدان، وعبدالمحسن البلوي في فئة لقايا بكار.