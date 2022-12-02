تقارير: "الهلال" يتطلع للتعاقد مع ميسي

واستبعد جاليتي خيار عودة ميسي لبرشلونة، موضحاً أن التجديد لباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة، وأيضاً الانتقال إلى الدوري الأمريكي، فيما بيّن أن خيار اللعب بالدوري السعودي يعد من بين الخيارات القوية أمام أفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات، من خلال تحرك الهلال نحو التقدم بعرض عقب نهاية المونديال.