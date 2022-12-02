تقارير: "الهلال" يتطلع للتعاقد مع ميسي

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين، يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.
ونقل الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه وفق مصدر خاص مقرب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن مسؤوليه يتطلعون إلى ضم ميسي ورونالدو إلى الدوري السعودي.
ومع اقتراب رونالدو من التوقيع لنادي النصر في صفقة خيالية، فإنهم يتطلعون إلى أن يكون انضمام ميسي عن طريق الهلال.
وكشف الصحفي المتخصص في الشأن الرياضي، أن ميسي سوف يقرر مستقبله بعد انتهاء كأس العالم قطر 2022، حيث كل الخيارات مطروحة أمامه الآن على الطاولة.
واستبعد جاليتي خيار عودة ميسي لبرشلونة، موضحاً أن التجديد لباريس سان جيرمان أحد الخيارات المطروحة، وأيضاً الانتقال إلى الدوري الأمريكي، فيما بيّن أن خيار اللعب بالدوري السعودي يعد من بين الخيارات القوية أمام أفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات، من خلال تحرك الهلال نحو التقدم بعرض عقب نهاية المونديال.
وأشار جاليتي إلى أن تركيز ميسي الآن ينصب على منتخب الأرجنتين في مهمته بمونديال قطر 2022.
وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قد قال في لقاء صحفي مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "من لا يريد رؤية رونالدو وميسي في الدوري الخاص به، هما نموذجان ناجحان للغاية وقدوة للأجيال الجديدة".
وأضاف "أتمنى رؤيتهما في الدوري السعودي للمحترفين، لأن قدوم كبار لاعبي العالم إلينا يعني أن مشروعنا يسير في الطريق الصحيح، ويزيد من قوة المسابقة".
يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يعد من بين أكثر 10 دوريات على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".