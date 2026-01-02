بمشاركة 812 متسابقًا من 69 جنسية.. جدة تشهد غدًا انطلاق رالي داكار السعودية 2026

من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "يُعد رالي داكار من أبرز الفعاليات الرياضية التي استضافتها المملكة خلال السنوات الماضية، ونحن حريصون على تقديم نسخة متميزة تعكس الصورة الحقيقية لإمكانات المملكة وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من أخي سمو وزير الرياضة، حيث سنشهد في هذه النسخة مسارات وتحديثات جديدة تعزز مستوى التحدي والمنافسة، من بينها مرحلتا ماراثون".