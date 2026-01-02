بمشاركة 812 متسابقًا من 69 جنسية.. جدة تشهد غدًا انطلاق رالي داكار السعودية 2026
تنطلق يوم غدٍ السبت منافسات "رالي داكار السعودية 2026"، الذي تستضيفه المملكة للعام السابع على التوالي، تحت إشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وتسويق شركة رياضة المحركات السعودية، ليواصل هذا الحدث العالمي حضوره كأحد أبرز التحديات في عالم رياضة المحركات على أرض المملكة.
وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "نسعد باستضافة هذا السباق العالمي للعام السابع على التوالي، والذي يُعد تأكيدًا لما نحظى به -ولله الحمد- في القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير مسبوق من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله-، وما تملكه المملكة من قدرات لوجستية وبشرية وطنية، نجحت في الأعوام الماضية في تنظيم هذا الحدث الذي يجوب أراضي المملكة بمختلف تضاريسها وتنوع طبيعتها".
وأضاف "الفيصل": "نستضيف في هذه النسخة 812 متسابقًا يمثلون 69 جنسية، سيقودون أكثر من 433 مركبة للتنافس في ست فئات، على مسافة إجمالية تبلغ 7994 كلم، منها 4840 كلم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وهو ما يوحي بمنافسة مثيرة بين أبرز المتسابقين العالميين، الذين نتمنى لهم التوفيق في خوض غمار هذه البطولة على أراضي المملكة العربية السعودية".
من جهته، قال الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية: "يُعد رالي داكار من أبرز الفعاليات الرياضية التي استضافتها المملكة خلال السنوات الماضية، ونحن حريصون على تقديم نسخة متميزة تعكس الصورة الحقيقية لإمكانات المملكة وقدرتها على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية، في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من أخي سمو وزير الرياضة، حيث سنشهد في هذه النسخة مسارات وتحديثات جديدة تعزز مستوى التحدي والمنافسة، من بينها مرحلتا ماراثون".
وسينطلق الرالي من مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، مرورًا بمحطات متنوعة في تضاريسها تشمل العُلا، وحائل، والرياض، ووادي الدواسر، وبيشة، والحناكية، قبل أن يُسدل الستار على المنافسات في ينبع يوم السبت 17 يناير 2026م. كما ستتضمن هذه النسخة مرحلة استعراضية واحدة و13 مرحلة.
مراحل الرالي:
المرحلة الاستعراضية | السبت 3 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 98 كلم (المرحلة الخاصة 23 كلم).
المرحلة الأولى | الأحد 4 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 518 كلم (المرحلة الخاصة 305 كلم).
المرحلة الثانية | الاثنين 5 يناير: ينبع – العُلا، لمسافة 504 كلم (المرحلة الخاصة 400 كلم).
المرحلة الثالثة | الثلاثاء 6 يناير: العُلا – العُلا، لمسافة 666 كلم (المرحلة الخاصة 422 كلم).
المرحلة الرابعة | الأربعاء 7 يناير: العُلا – مخيم المبيت، لمسافة 526 كلم (المرحلة الخاصة 451 كلم).
المرحلة الخامسة | الخميس 8 يناير: مخيم المبيت – حائل، لمسافة 428 كلم (المرحلة الخاصة 372 كلم).
المرحلة السادسة | الجمعة 9 يناير: حائل – الرياض، لمسافة 920 كلم (المرحلة الخاصة 331 كلم).
يوم الراحة | السبت 10 يناير: الرياض.
المرحلة السابعة | الأحد 11 يناير: الرياض – وادي الدواسر، لمسافة 876 كلم (المرحلة الخاصة 462 كلم).
المرحلة الثامنة | الاثنين 12 يناير: وادي الدواسر – وادي الدواسر، لمسافة 717 كلم (المرحلة الخاصة 481 كلم).
المرحلة التاسعة | الثلاثاء 13 يناير: وادي الدواسر – مخيم المبيت، لمسافة 531 كلم (المرحلة الخاصة 410 كلم).
المرحلة العاشرة | الأربعاء 14 يناير: مخيم المبيت – بيشة، لمسافة 469 كلم (المرحلة الخاصة 421 كلم).
المرحلة الحادية عشرة | الخميس 15 يناير: بيشة – الحناكية، لمسافة 882 كلم (المرحلة الخاصة 347 كلم).
المرحلة الثانية عشرة | الجمعة 16 يناير: الحناكية – ينبع، لمسافة 718 كلم (المرحلة الخاصة 310 كلم).
المرحلة الثالثة عشرة | السبت 17 يناير: ينبع – ينبع، لمسافة 141 كلم (المرحلة الخاصة 105 كلم).
ويُشار إلى أن هذه النسخة ستشهد مشاركة المتسابقين السعوديين حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي في فئة "إس إس في" ضمن رالي داكار السعودية 2026، وهما من خريجي برنامج "الجيل السعودي القادم" نسخة 2025، الذي يواصل دوره في تطوير المواهب الوطنية في رياضة المحركات. ويأتي ذلك امتدادًا لجهود المملكة في تأهيل السائقين السعوديين وتمكينهم من خوض المنافسات الدولية عبر برامج تدريب متقدمة وبيئة احترافية، ضمن رؤية متكاملة تعزز الحضور السعودي في رياضة المحركات العالمية. كما يستعد البرنامج لإطلاق دفعة جديدة من المواهب لخوض خمسة أيام مكثفة في ينبع، تمهيدًا لاختيار المتأهلين للمشاركة في رالي داكار السعودية 2027 العام المقبل.