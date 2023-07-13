الأهلي يستهدف التعاقد مع الغاني "توماس بارتي" لاعب أرسنال الإنجليزي

ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports": فإن الأهلي لا يزال يعمل بجدّ لإقناع بارتي بالانتقال إلى السعودية، كما يهتم أيضًا نادي الخليج بضمّ اللاعب الغاني، مشيرًا إلى أن النصر خرج من سباق المنافسة للحصول على اللاعب.