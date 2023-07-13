الأهلي يستهدف التعاقد مع الغاني "توماس بارتي" لاعب أرسنال الإنجليزي

كشف الصحفي "جيمس بينج" عن رغبة نادي الأهلي السعودي في كسب خدمات الغاني توماس بارتي، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا للصحفي الذي يعمل في "CBS sports": فإن الأهلي لا يزال يعمل بجدّ لإقناع بارتي بالانتقال إلى السعودية، كما يهتم أيضًا نادي الخليج بضمّ اللاعب الغاني، مشيرًا إلى أن النصر خرج من سباق المنافسة للحصول على اللاعب.
وأضاف: أن الأهلي يعمل على حسم صفقة بارتي، على الرغم من أن كل المؤشرات تفيد بأن بارتي سينتقل إلى يوفنتوس؛ حيث ستكون وجهته المفضلة إذا كان سيغادر أرسنال.
وذكرت تقارير أن توماس بارتي الذي تبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو، اتفق مع يوفنتوس على عقد لمدة 3 سنوات، وأن أرسنال يريد أكثر من 45 مليون إسترليني للموافقة على بيعه.