دوري روشن يستهدف التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم

وسبق للاعب خط وسط النادي الفرنسي ،اللعب لعدة أندية مثل: ليفربول، نيوكاسل، آيندهوفن، فينورد، ، وروما الإيطالي ، كما يلعب للمنتخب الهولندي منذ 2011.