دوري روشن يستهدف التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم

كشف موقع "footmercato" الفرنسي عن اهتمام وزارة الرياضة السعودية بالتعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً للموقع الفرنسي فإن اللاعب الهولندي يحظى باهتمام عدة أندية أخرى مثل: ايندهوفن ، فينورد، بالإضافة إلى الأندية السعودية، لكن فينالدو يطالب براتب كبير قد يصل إلى 10 ملايين يورو سنوياً .
وتسعى وزارة الرياضة السعودية لتدعيم أندية دوري روشن السعودي للتعاقد مع لاعبين عالميين مثلما تم التعاقد مع رونالدو وبنزيما، لمنافسة دوريات العالم الكبرى.
وسبق للاعب خط وسط النادي الفرنسي ،اللعب لعدة أندية مثل: ليفربول، نيوكاسل، آيندهوفن، فينورد، ، وروما الإيطالي ، كما يلعب للمنتخب الهولندي منذ 2011.