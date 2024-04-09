"يويفا" رداً على تهديد داعش باستهداف ملاعب أبطال أوروبا: المباريات في مواعيدها

ورداً على ذلك، قال "يويفا" في بيان: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تستهدف مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق بالسلطات في الملاعب المعنية من المزمع أن تقام جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة".