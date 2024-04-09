"يويفا" رداً على تهديد داعش باستهداف ملاعب أبطال أوروبا: المباريات في مواعيدها

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع ستقام في مواعيدها المحددة، رغم التهديد الإرهابي الذي يشكله "داعش" بحسب ما نشرته "سكاي نيوز".
جاء ذلك عقب إعلان منفذ إعلامي على صلة بالجماعة الإرهابية عبر عدة منشورات تدعو إلى شن هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس ومدريد ولندن يومي الثلاثاء والأربعاء.
ورداً على ذلك، قال "يويفا" في بيان: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على علم بالتهديدات الإرهابية المزعومة التي تستهدف مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهو على اتصال وثيق بالسلطات في الملاعب المعنية من المزمع أن تقام جميع المباريات كما هو مقرر مع وجود الترتيبات الأمنية المناسبة".
ومن المقرر إقامة مباراتين في مدريد، إذ يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء، فيما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء.
ويواجه أرسنال الإنجليزي بايرن ميونيخ الألماني في لندن الثلاثاء، فيما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني في اليوم التالي.
وفي هذا الإطار قال وزيران في فرنسا وإسبانيا إنه من المقرر تشديد التدابير الأمنية في الملاعب، وتقام مباريات العودة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.