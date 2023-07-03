القادم من سيلتك الاسكتلندي.. الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي "جوتا" لثلاثة أعوام

وأضاف البيان: "تم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية أنمار الحائلي، ونائب رئيس المجلس أحمد كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".