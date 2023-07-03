القادم من سيلتك الاسكتلندي.. الاتحاد يتعاقد مع البرتغالي "جوتا" لثلاثة أعوام

أعلن الاتحاد مساء أمس الاثنين تعاقده رسميًّا مع جواو بيدرو نيفيز، الشهير بـ"جوتا"، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قال فيه: "يعلن نادي الاتحاد التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليي (جوتا)، لاعب نادي سيلتك الاسكتلندي، بعقد يمتد لثلاثة أعوام".
وأضاف البيان: "تم توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية أنمار الحائلي، ونائب رئيس المجلس أحمد كعكي، بعد أن اجتاز اللاعب الفحص الطبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي".
وتمنى رئيس مجلس الإدارة التوفيق للاعب في تحقيق التطلعات التي ينشدها محبو وعشاق العميد كافة.
ويعد الجناح البرتغالي (24 عامًا) ثالث صفقات الاتحاد بعد النجمَين الفرنسيَّين كريم بنزيمة ونغولو كانتي.